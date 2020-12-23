***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımızın DikkatineMevcut pandemi koşulları nedeniyle 11 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmanızı tavsiye etmekteyiz.Toplantıya fiziki olarak katılmayı düşünen yatırımcılarımıza ise genel kurulun yapılacağı Sinpaş Plaza girişinde HES kodu şartı arandığını bildirir, genel kurul toplantısından önce HES kodlarını temin etmeleri gerektiği hususunu paylaşmak isteriz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894492BIST