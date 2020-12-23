***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 17:52
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımızın Dikkatine
Mevcut pandemi koşulları nedeniyle 11 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmanızı tavsiye etmekteyiz.
Toplantıya fiziki olarak katılmayı düşünen yatırımcılarımıza ise genel kurulun yapılacağı Sinpaş Plaza girişinde HES kodu şartı arandığını bildirir, genel kurul toplantısından önce HES kodlarını temin etmeleri gerektiği hususunu paylaşmak isteriz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894492
BIST
17:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:597,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:599,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:59460,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,67
|Açılış
|: 460,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|374,10
|336.083.098
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.541.057
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.131.616
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.539.916.472
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|THYAO
|12,43
|871.764.761
|% 0,08
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|703.260.683
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,45
|462.398.562
|% 2,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6349
|7,6383
|% -0,27
|
|Euro
|9,3316
|9,3390
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2869
|10,3385
|% 0,85
|
|Frank
|8,5663
|8,6179
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,10
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem