***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 13:50
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1.1090 adet konut ve 28 adet ticari ünite olmak üzere toplam 1.118 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 1.099.568.146-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 1.612 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897718
BIST
15:071.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:077,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:078,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:07451,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 451,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MRSHL
|332,20
|16.503.731
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.710.763
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.284.312
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.394.778
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,54
|106.285.254
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,59
|3.207.351.889
|% 9,28
|
|GARAN
|10,46
|1.104.443.587
|% 0,48
|
|ASELS
|18,96
|979.397.921
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,47
|801.014.733
|% 1,49
|
|DOHOL
|3,39
|761.789.403
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,59
|3.207.351.889
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|496.560.656
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|453.567.239
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|761.789.403
|% 4,63
|
|TSKB
|1,83
|348.354.959
|% 1,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3152
|7,3188
|% 0,18
|
|Euro
|8,9819
|8,9885
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,8988
|9,9485
|% -0,16
|
|Frank
|8,2494
|8,2991
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% 0,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-2,01
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-39,68
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-19,20
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,11
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 23, 115.00 milyon TL de
-
15:19UZERB
Yüzde 9.92 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534 adet işlem
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 71 artarak (% 0.42 ) 1, 355
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, SUMAS, UMPAS, YESIL, TGSAS, DENGE, BRYAT, EGGUB, ALCAR, MRSHL
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, OLMIP, SNKRN