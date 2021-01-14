***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 10:28
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.01.2021 tarihli 2 no.lu Yönetim Kurulu Raporumuz ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902018
BIST
13:161.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:167,3826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:168,9936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:16436,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,07
|Açılış
|: 436,47
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:14
|YAPRK
|117,80
|25.131.456
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|101.743.233
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|SNKRN
|25,06
|937.607
|% -7,32
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|THYAO
|13,38
|1.210.800.111
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.924.389
|% -2,38
|
|TCELL
|17,12
|658.394.075
|% -0,17
|
|SISE
|7,81
|616.923.131
|% -2,13
|
|FENER
|39,84
|599.483.676
|% 2,21
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.924.389
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|455.592.982
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|338.724.758
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|353.557.731
|% -0,41
|
|THYAO
|13,38
|1.210.800.111
|% 0,75
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3712
|7,3769
|% -0,35
|
|Euro
|8,9799
|8,9869
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0383
|10,0886
|% -0,22
|
|Frank
|8,2685
|8,3183
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% -0,38
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,76
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.903
|2.947
|-47,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,79
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,18
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,09
|