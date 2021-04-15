***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 15:02
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.04.2021 tarihli toplantısında,
1.İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi 13222 Parsel, 13223 Parsel ve 13224 Parsellere ilişkin Şirketimizin arsa sahipleri Sancak Havayolları A.Ş. ve Sancak Tül Sanayi A.Ş. ile 03/07/2015 tarihinde imzalamış olduğu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 170.000.000-TL bedelle Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ne satışının gerçekleştirilmesine, 2.
Satış bedelinin Servet GYO tarafından Şirketimize peşin olarak ödenmesine,
karar vermiş olup, Şirketimiz ve Servet GYO arasında yukarıdaki şartları içeren bir sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928490
BIST
16:121.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
1.398
16:128,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,1571
En Düşük
8,0064
16:129,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 9,6400
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|Önceki Kapanış
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9,7728
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|Açılış
|: 454,74
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
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458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.778.066
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.366.042
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.706.769
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.219.151
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.841.435.912
|% 4,15
|
|EREGL
|18,29
|1.340.513.212
|% 4,39
|
|KRDMD
|7,70
|1.098.548.412
|% 4,05
|
|SASA
|46,62
|1.085.848.317
|% 0,17
|
|MTRKS
|53,35
|1.068.147.386
|% -2,11
|
|GARAN
|7,28
|4.841.435.912
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.051.678.189
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.576.394
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|803.820.553
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|269.415.524
|% -0,53
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0811
|8,0874
|% 0,21
|
|Euro
|9,6855
|9,6960
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1113
|11,1670
|% 0,30
|
|Frank
|8,7176
|8,7701
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% 0,24
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
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Seans Raporu
16:12
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16:26XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 20, 485.00 milyon TL de
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16:26EMKEL
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 861, 279 adet işlem
-
16:25VAKKO
Yüzde 4.05 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 012, 605 adet işlem
-
16:22EREGL
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 156, 340 adet işlem
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK