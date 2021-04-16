***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 17:05
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'e ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Anadolu Sinerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile "Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Anadolu Sinerji firması arsa üzerinde her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere bağımsız bölümler inşa edip üçüncü kişilere satacak ve satıştan elde edilen gelirin %51'ini arsa bedeli olarak Şirketimize ödeyecektir. Yukarıdaki paylaşım oranı arsa üzerinde halihazırda alınmış olan yapı ruhsatları dikkate alınarak belirlenmiş olup, bahse konu yapı ruhsatları ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından yürütülen bir tadilat süreci bulunmaktadır.Tadilat süreci sonunda yapılaşma koşullarının olumlu olarak değişmesi durumunda Şirketimizin hasılat payı oranının artırılması taraflar arasında müzakere edilecek olup, mutabakat sağlanamadığı takdirde Şirketimizin bahse konu sözleşmeden şartsız bir şekilde dönme hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 30.03.2021 tarih ve 2021/348 sayılı raporda, bahse konu arsanın hasılat paylaşımına konu edilmesi durumunda arsa sahibinin alması gereken hasılat payı oranı %40,05 olarak takdir edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928840
BIST
16:501.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:508,0757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
16:509,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,7085
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|Açılış
|: 461,39
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|Önceki Kapanış
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:50
|QUAGR
|29,12
|191.408.432
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.086.014
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.765.173
|% -48,18
|
|PEKGY
|1,80
|10.989.993
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.643.336
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.050.266
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.472.013.899
|% -0,27
|
|EREGL
|18,14
|1.160.237.853
|% 0,61
|
|ODAS
|3,33
|666.588.520
|% -9,51
|
|PETKM
|6,34
|484.914.584
|% -1,09
|
|FROTO
|182,50
|454.631.703
|% 2,64
|
|GARAN
|7,29
|1.472.013.899
|% -0,27
|
|ODAS
|3,33
|666.588.520
|% -9,51
|
|EKGYO
|1,87
|313.607.553
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,16
|361.312.737
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|122.691.327
|% -2,99
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0713
|8,0757
|% 0,85
|
|Euro
|9,6736
|9,6819
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1188
|11,1746
|% 1,02
|
|Frank
|8,7533
|8,8060
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1480
|2,1587
|% 0,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,78
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,21
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