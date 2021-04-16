***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'e ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 2432 ada, 11 parselde kayıtlı olan 22.965,43 m2 alanlı arsa için Anadolu Sinerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile "Düzenlenme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Anadolu Sinerji firması arsa üzerinde her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere bağımsız bölümler inşa edip üçüncü kişilere satacak ve satıştan elde edilen gelirin %51'ini arsa bedeli olarak Şirketimize ödeyecektir. Yukarıdaki paylaşım oranı arsa üzerinde halihazırda alınmış olan yapı ruhsatları dikkate alınarak belirlenmiş olup, bahse konu yapı ruhsatları ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından yürütülen bir tadilat süreci bulunmaktadır.Tadilat süreci sonunda yapılaşma koşullarının olumlu olarak değişmesi durumunda Şirketimizin hasılat payı oranının artırılması taraflar arasında müzakere edilecek olup, mutabakat sağlanamadığı takdirde Şirketimizin bahse konu sözleşmeden şartsız bir şekilde dönme hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 30.03.2021 tarih ve 2021/348 sayılı raporda, bahse konu arsanın hasılat paylaşımına konu edilmesi durumunda arsa sahibinin alması gereken hasılat payı oranı %40,05 olarak takdir edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928840BIST