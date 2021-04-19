***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 17:08
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Kızılbük GYO, Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 1 Pafta, 1598 ve 2518 no.lu parseller üzerinde geliştirmekte olduğu Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin 1. etap ve 2. etabına ait tadilat ruhsatları alınmıştır. Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde yenilen tadilat ruhsatları kapsamında 1-34.477 m2 alana sahip 205 odalı 5 yıldızlı otel, 2-1. etapta 26.640 adet devreden oluşan 555 adet devremülk ünitesi, 3-2. etapta 40.896 adet devreden oluşan 852 adet devremülk ünitesi, 4-7.428 m2 alana sahip Thermal Welness Park, 5-9.600 m2 alana sahip Marina Alış Veriş Merkezi, 6-820 m2 kapalı, 1200 m2 açık yüzme havuzu, 7-20.000 m2 kapalı otopark, olmak üzere toplam da 199.556 m2 inşaat alanı ruhsatlandırılmıştır. İlgili projemizde bugüne kadar 4.263 adet devremülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlara ilişkin toplam KDV hariç 346.748.165-TL ciro elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929223
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,44
|Açılış
|: 463,98
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1055
|8,1090
|% 0,26
|
|Euro
|9,7538
|9,7633
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2694
|11,3259
|% -0,05
|
|Frank
|8,8155
|8,8686
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1570
|2,1678
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,01
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
-
17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem