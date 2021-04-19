***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Kızılbük GYO, Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 1 Pafta, 1598 ve 2518 no.lu parseller üzerinde geliştirmekte olduğu Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin 1. etap ve 2. etabına ait tadilat ruhsatları alınmıştır. Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde yenilen tadilat ruhsatları kapsamında 1-34.477 m2 alana sahip 205 odalı 5 yıldızlı otel, 2-1. etapta 26.640 adet devreden oluşan 555 adet devremülk ünitesi, 3-2. etapta 40.896 adet devreden oluşan 852 adet devremülk ünitesi, 4-7.428 m2 alana sahip Thermal Welness Park, 5-9.600 m2 alana sahip Marina Alış Veriş Merkezi, 6-820 m2 kapalı, 1200 m2 açık yüzme havuzu, 7-20.000 m2 kapalı otopark, olmak üzere toplam da 199.556 m2 inşaat alanı ruhsatlandırılmıştır. İlgili projemizde bugüne kadar 4.263 adet devremülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlara ilişkin toplam KDV hariç 346.748.165-TL ciro elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929223BIST