***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 19:00
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mahmutsefa Çelik' in yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'da, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Seba Gacemer' in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033693
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