***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 19:15
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.09.2022 tarihli toplantısında,
16.09.2022 tarih ve 2022-29 sayılı kararla satışına karar verilen İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 1958 Parselde yer alan 8 adet bağımsız bölümün Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.' ne satışının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065788
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|CANTE
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|107.912.492
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|RODRG
|42,94
|13.952.919
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|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
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|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
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|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
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|GRNYO
|4,50
|7.601.918
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|ZOREN
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|ULUFA
|5,19
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|ISGYO
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|EGSER
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|99.114.744
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|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
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|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
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|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
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|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
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|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
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|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
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|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
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|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
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|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
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|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5052
|18,5119
|% 0,34
|
|Euro
|18,0209
|18,0447
|% 2,01
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|Sterlin
|19,9997
|20,1000
|% 1,36
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|Frank
|18,8662
|18,9798
|% 1,92
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|Riyal
|4,9008
|4,9254
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.661
|1.661
|32,22
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|Altın Gr.
|987
|987
|21,00
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|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.673
|6.777
|101,00
|
|Yarım
|3.247
|3.313
|50,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.656
|24,00
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|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,50
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|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,31
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|B. Petrol
|87,58
|87,58
|2,71
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