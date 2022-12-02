***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 09:01
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan çokça gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Şirketimiz sahip olduğu kendi paylarının ve bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının satışından elde ettiği gelirleri bankalara olan kredi borçlarını ödemekte kullanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083797
BIST
11:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,57
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5218,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5219,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:521.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALFAS
|201,30
|763.248.925
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.642.713
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.754.048
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,50
|29.378.715
|% -5,82
|
|SASA
|123,20
|401.323.848
|% -5,30
|
|PRZMA
|6,26
|1.509.706
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.760.846.410
|% -0,49
|
|THYAO
|125,80
|2.667.497.479
|% 1,13
|
|ASELS
|49,56
|2.348.121.142
|% 3,81
|
|EREGL
|41,90
|1.832.518.661
|% -1,37
|
|KOZAA
|50,10
|1.540.460.021
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,15
|1.364.702.013
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|327.272.555
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,25
|738.585.799
|% -0,60
|
|ISCTR
|10,62
|866.583.396
|% -2,21
|
|KRDMD
|15,26
|1.188.582.950
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6416
|% 0,05
|
|Euro
|19,6365
|19,6509
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8345
|22,9490
|% 0,39
|
|Frank
|19,8727
|19,9924
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|