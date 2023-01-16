***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 09:51
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 1.083.557.726 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli ise 24.469.152 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102418
BIST
14:455.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 148,78
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:4518,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:4520,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:451.159,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.159,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SDTTR
|75,35
|346.026.071
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.277.842
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.235.868
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.403.341.933
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|MANAS
|10,95
|73.892.833
|% -3,69
|
|ADEL
|111,80
|8.646.005
|% -3,62
|
|THYAO
|143,40
|6.282.637.087
|% 6,46
|
|KOZAL
|571,20
|3.522.041.823
|% 7,57
|
|EREGL
|40,74
|2.992.993.939
|% 0,94
|
|ASELS
|57,80
|2.987.148.677
|% 4,62
|
|TUPRS
|536,00
|2.962.264.745
|% 5,06
|
|ODAS
|8,74
|2.403.341.933
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,01
|2.077.650.208
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,51
|1.585.184.239
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,94
|2.743.651.820
|% 1,45
|
|ISCTR
|11,09
|1.290.851.859
|% 2,69
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,7943
|% 0,06
|
|Euro
|20,3398
|20,3510
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,8766
|22,9914
|% -0,15
|
|Frank
|20,2080
|20,3297
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.843
|7.898
|88,00
|
|Yarım
|3.821
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00HURGZ
Yüzde 6.35 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 982 adet işlem
-
14:59SOKE
Yüzde 9.92 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 875 adet işlem
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 3 artarak (% 2.97 ) 4, 559
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, SOKE, DAGI, VKING, TLMAN, ONCSM, KERVN, KNFRT, OTTO, UMPAS
-
14:56
DAGI, VKGYO, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında