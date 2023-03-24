***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2023 tarihli toplantısında,Şirketimiz, Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye "Arı Leasing" ait, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Çukuralçağı Mevkii, 6372 ada 25 parsel ve 6373 ada 21 parselde kayıtlı olan toplam 7.291,44 m2 alanlı arsa için "Arı Leasing" ile "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmasına,Sözleşme uyarınca proje kapsamında iş bu taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin inşa ve ikmal edilecek yapılardaki Şirketimiz payının %68 olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Diğer yandan Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 20.03.2023 tarih ve 2023OZELP00035 sayılı raporda bahse konu arsa üzerine inşa ve ikmal edilecek yapılardaki Şirketimiz lehine kat karşılığı oranı %68 olarak takdir edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127793BIST