***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesi, 29284 Ada 2 Parselde yer alan 22.572 m2 arsa ile ilgili proje geliştirmek üzere Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. ile Düzenleme Şeklinde Hasılat Paylaşımı Esasına Dayalı Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş., arsa üzerinde tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak ve inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmak üzere proje geliştirecektir. Proje satışları kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin %45'i arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak Şirketimize ödenecek olup, satılacak bağımsız bölümlerin satış fiyatları rayiç değerinden aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155038BIST