***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 18:16
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2021 0 10.422.000 10.422.000 96.251.329,56 85.829.329,56 % 11,02 % 11,02 % 9,83 % 9,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980114
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,4345
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4612
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5053
En Düşük
13,9221
18:05735,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,25
|Açılış
|: 735,30
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8016
|12,8035
|% 3,51
|
|Euro
|14,4027
|14,4702
|% 3,29
|
|Sterlin
|16,9967
|17,0819
|% 3,19
|
|Frank
|13,8093
|13,8925
|% 3,44
|
|Riyal
|3,4072
|3,4243
|% 3,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-8,02
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,39
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,39
|9,41
|0,21
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|2,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem