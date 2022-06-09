***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 18:12
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/06/2022 0 1.000.000 1.000.000 81.329.329,56 80.329.329,56 % 9,31 % 9,31 % 9,2 % 9,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036548
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1886
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,2194
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9170
18:051.000,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -20,05
|Açılış
|: 1.000,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8500
|16,9376
|% -1,10
|
|Euro
|17,9884
|18,1744
|% -1,19
|
|Sterlin
|21,0200
|21,1254
|% -1,81
|
|Frank
|17,1566
|17,2599
|% -1,59
|
|Riyal
|4,4778
|4,5002
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,26
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem