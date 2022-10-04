***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 19:13
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Şenay Çelik' in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/10/2022 0 10.000.000 10.000.000 33.275.645,27 23.275.645,27 % 2,2 % 2,2 % 1,55 % 1,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067154
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,3129
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.028,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.028,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5685
|18,5855
|% 0,19
|
|Euro
|18,5137
|18,5399
|% 1,72
|
|Sterlin
|21,2107
|21,3171
|% 1,30
|
|Frank
|18,8734
|18,9871
|% 1,37
|
|Riyal
|4,9259
|4,9507
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,13
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|18,36
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.882
|6.976
|103,00
|
|Yarım
|3.354
|3.408
|51,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.705
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|0,32
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|2,83
|