***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 19:22
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2022 0 3.000.000 3.000.000 137.992.324,25 134.992.324,25 % 9,2 % 9,2 % 9 % 9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072376
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0569
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05983,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,25
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5861
|% 0,25
|
|Euro
|18,0759
|18,0917
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,7159
|20,8198
|% -1,21
|
|Frank
|18,4131
|18,5240
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-21,97
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-11,69
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-75,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,39
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|-2,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem