***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 19:34
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Ahmet Çelik' in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/11/2022 0 10.000.000 10.000.000 48.218.302,83 38.218.302,83 % 3,2146 % 3,2146 % 2,5479 % 2,5479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078357
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1178
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2399
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7749
En Düşük
18,4643
18:051.026,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 31,60
|Açılış
|: 1.026,75
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,5948
|% 0,64
|
|Euro
|18,7604
|18,7749
|% 1,29
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 1,01
|
|Frank
|18,8015
|18,9147
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,29
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|31,15
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.336
|3.381
|82,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,53
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|-0,59
|