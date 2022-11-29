***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 09:07
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2022 0 49.311.210 49.311.210 134.992.324,25 85.681.114,25 % 9 % 9 % 5,71 % 5,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082735
BIST
14:564.921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,63
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5618,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5619,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:561.052,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.052,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:55
|AKSGY
|6,38
|155.687.571
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.378.043
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.966.564
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|53.790.276
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,19
|86.922.274
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,33
|274.571.626
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.473.813.291
|% 1,48
|
|SISE
|38,74
|5.627.383.717
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.622.658
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,30
|2.213.420.899
|% -0,29
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6328
|18,6386
|% 0,07
|
|Euro
|19,3387
|19,3477
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,3298
|22,4417
|% 0,64
|
|Frank
|19,5419
|19,6596
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,01
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,23
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.034
|7.094
|58,00
|
|Yarım
|3.411
|3.468
|28,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|2,38
|