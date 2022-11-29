***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 18:48
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2022 0 5.320.000 5.320.000 85.681.114,25 80.361.114,25 % 5,71 % 5,71 % 5,36 % 5,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082973
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0647
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2436
18:051.052,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.052,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6355
|% 0,05
|
|Euro
|19,3068
|19,3188
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,3078
|22,4197
|% 0,54
|
|Frank
|19,5198
|19,6373
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,79
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|10,56
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.034
|7.100
|64,00
|
|Yarım
|3.411
|3.471
|31,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.735
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|0,29
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem