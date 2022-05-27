***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 7.860.941,830 71,78324 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 53.066.735,165 71,78324 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 NâmaC Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 565.878.891,681 71,78324 C Grubu C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 873.193.431,324 626.806.568,676 71,78324İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 626.806.568,676Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.05.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak1- Şirketimizin 4.000.000.000, -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 873.193.431,32 -TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 626.806.568,68 adet pay karşılığı 626.806.568,68 -TL artırılmak sureti ile 1.500.000.000, -TL'ye çıkarılmasına,2- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu ve (C) grubu paylar karşılığında (C) grubu pay çıkartılmasına,3- Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,4- Sermayeye ilave edilecek 626.806.568,68 -TL'yi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,5- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032936BIST