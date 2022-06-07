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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 17:24
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK'ya Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 7.860.941,830 71,78324 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 53.066.735,165 71,78324 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 Nâma
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 565.878.891,681 71,78324 C Grubu C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 873.193.431,324 626.806.568,676 71,78324

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 626.806.568,676


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 4.000.000.000, -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 873.193.431,32 -TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 626.806.568,68 adet pay karşılığı 626.806.568,68 -TL artırılmak sureti ile 1.500.000.000, -TL'ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SNGYO Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035442


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Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,14 22,17 0,08  
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