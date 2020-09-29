***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.12.2006 İcrada Görevli ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 52.61 A, B ve C Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.12.2006 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği 4.55 B ve C Bağımsız Üye DeğilMAHMUT SEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 13.06.2019 İcrada Görevli Değil Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Servet GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Oswe Real Estate Gmbh Genel Müdürlüğü Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 - Bağımsız Üye DeğilBEKİR UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıFATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kıvanç Tekstil firmasında Genel Müdür Yardımcılığı Acıbadem Eğitim Okulları, Boğaziçi Vakfı ve Darende Eğitim ve Kültür Vakıflarında Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye Kurumsal Yönetim, Osmanbey Tekstil İşadamları, Türkiye Giyim Sanayiciler Dernekleri Üyeliği 0 - Bağımsız Üye DeğilOSMAN NURİ İNCEÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 29.09.2020 İcrada Görevli Değil Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877267BIST