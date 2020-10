***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSamandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş Ana Sözleşmesindeki Faaliyetler 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkS.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı OrtaklıkSinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı OrtaklıkBoğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirakGüney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEtkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş. Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 18455180 17955180 TRY 97,29 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882012BIST