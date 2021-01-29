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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2021 18:15



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Evren Karakaya Muhasebe Müdürü 0212 310 27 00
Emre Çizmeci Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.11.2020 0212 310 27 00 213973

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96000 95400 TRY 99,375 Bağlı Ortaklık
Sinpaş Co. Gayrimenkul Sektörü 500000 500000 SAR 100 Bağlı Ortaklık
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Eğitim Hizmetlleri 105000000 16000000 TRY 15,24 İştirak
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel Yönetim Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906328


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TKNSA 15,40 338.214.512 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.011.057 % 10,00  
MMCAS 6,49 2.353.514 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.479.539 % 10,00  
ULUUN 17,83 207.311.506 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3112 7,3154 % -0,26  
Euro 8,8768 8,8836 % -0,23  
Sterlin 10,0004 10,0506 % -0,41  
Frank 8,1842 8,2335 % -0,48  
Riyal 1,9434 1,9532 % -0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,25  
Altın Gr. 436 436 1,99  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 0,60  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 55,28 55,28 0,18  
Seans Raporu 18:05
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