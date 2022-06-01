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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2022 09:48
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.12.2006 İcrada Görevli Değil ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 52.61 A, B ve C Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.12.2006 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği 4.55 B ve C Bağımsız Üye Değil
SEBA GACEMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye Değil
DURSUN YAŞAR ÇAMURALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.01.2022 İcrada Görevli Mali İşler Grup Başkanı - CFO Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil
BEKİR UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
OSMAN NURİ İNCEÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 29.09.2020 İcrada Görevli Değil Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033781


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