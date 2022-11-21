***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
21.11.2022 18:01
***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SNICA]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/11/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Sanica Isı Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
40.000.000
Baz Fiyat (TL)
20,03
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/11/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-18/11/2022
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,03 TL/pay baz fiyat, "SNICA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081456
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1569
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.039,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.039,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6233
|18,6296
|% 0,11
|
|Euro
|19,0583
|19,0781
|% -0,82
|
|Sterlin
|21,8976
|22,0074
|% -0,68
|
|Frank
|19,3450
|19,4616
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-11,95
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.958
|7.058
|-73,00
|
|Yarım
|3.385
|3.450
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de