***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2022 10:52
***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SNICA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/11/2022
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/11/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Sanica Isı Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
40.000.000
Baz Fiyat (TL)
20,04
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/11/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-18/11/2022
Açıklamalar
21/11/2022 tarihinde saat 18:01'de yapılan Borsamız Duyurusunda "20,03 TL/pay" olarak belirtilen baz fiyat "20,04 TL/pay" olarak düzeltilerek Duyuru aşağıdaki şekilde yeniden yayımlanmaktadır: Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,04 TL/pay baz fiyat, "SNICA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Baz fiyat, halka arz fiyatı olan 20,03 TL'nin en yakın fiyat adımına yuvarlanmasıyla 20,04 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081554
BIST
15:344.743
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 172,33
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.744
En Düşük
4.567
15:3418,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:3419,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:341.046,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.046,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MERKO
|7,48
|74.283.143
|% 10,00
|
|IHAAS
|102,30
|17.155.975
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|118.616.025
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|17.206.447
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,60
|104.739.871
|% -6,38
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|EREGL
|41,16
|6.333.037.055
|% 9,18
|
|THYAO
|108,30
|5.650.677.194
|% 1,31
|
|SASA
|149,30
|4.673.355.848
|% 9,86
|
|HEKTS
|40,42
|4.214.808.956
|% 8,07
|
|KRDMD
|13,88
|4.205.746.155
|% 5,55
|
|EKGYO
|5,95
|3.200.749.653
|% 2,94
|
|KRDMD
|13,88
|4.205.746.155
|% 5,55
|
|YKBNK
|11,51
|3.322.610.144
|% 0,88
|
|ISCTR
|9,99
|2.268.376.337
|% 2,46
|
|PETKM
|16,03
|3.376.902.412
|% 4,84
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6282
|% 0,04
|
|Euro
|19,1123
|19,1264
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,0653
|22,1759
|% 0,57
|
|Frank
|19,4179
|19,5349
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,01
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,36
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.996
|7.101
|4,00
|
|Tam
|7.010
|7.079
|7,00
|
|Yarım
|3.405
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,25
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|1,13
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49EGEPO
Yüzde 8.09 oranında artışla 15.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 755 adet işlem
-
15:48KARTN
Yüzde 6.80 oranında artışla 94.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 914 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EREGL, HEKTS
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 45 artarak (% 3.73 ) 4, 158
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYDEM, IHAAS, GEREL, CONSE, SEGYO, CMENT, MERKO, ETILR, YEOTK, KONTR