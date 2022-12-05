***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:08
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNICA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084181
BIST
11:264.890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -72,92
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2618,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2619,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:261.077,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.077,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:26
|GLCVY
|31,68
|52.529.871
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|271.420.773
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|79.753.031
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|558.711.698
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.284.960
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.521.142
|% -9,94
|
|MIATK
|117,60
|44.622.981
|% -9,82
|
|KONTR
|140,90
|247.942.465
|% -9,56
|
|THYAO
|128,80
|3.801.419.000
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,07
|2.214.422.287
|% 2,10
|
|EREGL
|40,58
|1.731.116.776
|% -2,03
|
|TUPRS
|478,60
|1.156.483.561
|% -0,52
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,18
|1.059.006.385
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,07
|2.214.422.287
|% 2,10
|
|ADESE
|1,80
|211.169.718
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,67
|215.090.768
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,25
|757.995.416
|% -1,82
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6414
|% 0,04
|
|Euro
|19,6555
|19,6642
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8093
|22,9237
|% -0,05
|
|Frank
|19,8392
|19,9587
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,60
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.205
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,55
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41KONKA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 712 adet işlem
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 12 kaybederek (% -1.62 ) 4, 266
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, RHEAG, GLCVY, ALFAS, BALAT, UZERB, EUREN
-
11:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, SASA, PRKME, YESIL
-
11:40
TUCLK, SONME, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında