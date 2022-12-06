***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:03
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084604
BIST
10:024.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,28
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.953
En Düşük
4.928
10:0218,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:0219,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:021.059,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.059,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:02
|BARMA
|122,10
|8.573.496
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|3.427.953
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|2.285.025
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|10.683.489
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|7.674.648
|% 9,96
|
|ATSYH
|104,50
|2.650.636
|% -9,99
|
|MIATK
|105,70
|5.458.425
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|4.929.976
|% -9,91
|
|PRDGS
|11,50
|4.168.019
|% -9,73
|
|SASA
|97,50
|149.527.526
|% -9,72
|
|KRDMD
|17,55
|648.970.221
|% 8,13
|
|EREGL
|43,40
|396.364.216
|% 2,26
|
|THYAO
|137,30
|271.925.228
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,29
|161.987.851
|% 0,28
|
|TUPRS
|481,10
|157.885.341
|% 1,67
|
|KRDMD
|17,55
|648.970.221
|% 8,13
|
|EKGYO
|7,29
|161.987.851
|% 0,28
|
|ADESE
|1,94
|21.528.118
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,66
|27.629.533
|% -0,37
|
|EREGL
|43,40
|396.364.216
|% 2,26
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6391
|% 0,01
|
|Euro
|19,5431
|19,5523
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6255
|22,7390
|% -0,00
|
|Frank
|19,6368
|19,7551
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,05
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.122
|7.184
|16,00
|
|Yarım
|3.454
|3.512
|7,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|0,53
|