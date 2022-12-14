***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:31
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087195
BIST
17:235.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,76
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:2318,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:2319,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:231.084,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.084,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,06
|108.996.835
|% -7,74
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.821.378
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|ASELS
|57,55
|7.939.636.326
|% -3,03
|
|THYAO
|140,70
|7.577.897.861
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,77
|5.835.057.367
|% 1,78
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,11
|5.116.969.680
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.695.445.748
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.920.244.991
|% 0,78
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6479
|% 0,03
|
|Euro
|19,8377
|19,8558
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,9844
|23,0996
|% 0,04
|
|Frank
|20,0230
|20,1436
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9420
|4,9667
|% -0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,25
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 140, 585.00 milyon TL de
-
17:38IHLAS
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 327, 325 adet işlem
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 354 adet işlem
-
17:36FRIGO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 894, 675 adet işlem
-
17:34METRO
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 915, 975 adet işlem