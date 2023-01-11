***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:31
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099996
BIST
11:224.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:2218,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:2220,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0167
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:221.137,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.137,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SDTTR
|56,65
|4.149.443
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.085.261
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.101.336
|% 9,93
|
|KLGYO
|3,16
|116.344.227
|% 6,04
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|41.790.645
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,50
|16.530.369
|% -9,05
|
|KATMR
|2,12
|237.172.109
|% -8,62
|
|GOZDE
|21,42
|204.172.401
|% -8,46
|
|KOZAL
|557,90
|1.288.450.316
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,52
|1.101.276.228
|% 0,24
|
|TTKOM
|22,10
|752.211.080
|% -0,81
|
|PGSUS
|453,70
|577.819.089
|% -0,24
|
|VAKBN
|9,96
|340.064.564
|% -0,70
|
|EKGYO
|8,52
|1.101.276.228
|% 0,24
|
|KATMR
|2,12
|237.172.109
|% -8,62
|
|KLGYO
|3,16
|116.344.227
|% 6,04
|
|ODAS
|8,96
|327.597.118
|% 0,45
|
|TTKOM
|22,10
|752.211.080
|% -0,81
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7802
|18,7890
|% 0,08
|
|Euro
|20,1688
|20,1742
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,7461
|22,8602
|% 0,00
|
|Frank
|20,2838
|20,4060
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,35
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.678
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.729
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-0,43
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36KRVGD
Yüzde 5.18 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 489, 298 adet işlem
-
11:35KLGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 511, 071 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 67 artarak (% 0.40 ) 5, 445
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KATMR
-
11:33XU100
Endeks 4, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 30, 219.00 milyon TL de