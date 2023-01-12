***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101074
BIST
15:024.757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 27,65
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:0218,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:0220,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:021.138,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.138,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KRDMA
|17,38
|362.906.995
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.759.912
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.553.952
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|27.692.070
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.580,00
|91.430.737
|% -9,07
|
|MAKTK
|5,06
|33.813.098
|% -7,83
|
|THYAO
|128,70
|8.616.331.459
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,88
|5.983.491.847
|% 4,01
|
|ASELS
|53,35
|4.047.918.080
|% 1,04
|
|EREGL
|37,34
|3.741.219.618
|% 1,36
|
|KOZAL
|516,60
|3.497.184.363
|% -0,42
|
|KRDMD
|17,88
|5.983.491.847
|% 4,01
|
|EKGYO
|7,94
|2.671.851.022
|% -1,73
|
|YKBNK
|8,64
|2.317.146.309
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,50
|409.868.544
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,80
|2.275.255.197
|% -1,86
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7825
|% 0,04
|
|Euro
|20,2189
|20,2290
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7684
|22,8826
|% 0,15
|
|Frank
|20,0660
|20,1869
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,79
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.738
|5,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,20
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|1,19
|