***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:34
***SNICA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNICA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189040
BIST
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17:597.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -106,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5925,8423
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3470
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5928,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3781
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:591.595,24
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -78,99
|Açılış
|: 1.595,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.895.550.189
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.762.208.538
|% -13,11
|
|PCILT
|31,32
|338.460.406
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.234.208.173
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|825.480.532
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|THYAO
|231,10
|13.540.830.269
|% -3,59
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.694.437.174
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|EKGYO
|8,38
|5.542.450.719
|% -6,68
|
|SKBNK
|4,08
|2.376.091.223
|% 3,82
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8365
|25,8423
|% -4,95
|
|Euro
|28,0451
|28,1482
|% -4,67
|
|Sterlin
|32,5029
|32,6659
|% -5,72
|
|Frank
|29,0966
|29,2719
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8456
|6,8799
|% -5,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL