***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2023 14:09
***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNICA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224428
BIST
'
15:097.762
En Düşük
|Değişim
|: -1,92%
|| -151,79
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0928,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0931,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:091.859,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,40
|Açılış
|: 1.859,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:09
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.741.015
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.019.808
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.431.136
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.435,00
|916.318.845
|% -9,40
|
|KRGYO
|46,02
|62.747.282
|% -8,69
|
|ALCAR
|1.335,00
|371.535.668
|% -8,62
|
|THYAO
|248,40
|4.404.031.239
|% -2,20
|
|TCELL
|57,65
|1.882.648.892
|% -1,45
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,86
|1.813.229.317
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,62
|1.310.805.840
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,71
|1.786.014.018
|% 0,20
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.292.164
|% -2,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9890
|28,9932
|% 0,03
|
|Euro
|31,2233
|31,2328
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3784
|36,5608
|% 0,32
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|924,04
|926,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|951,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,43
|1.996,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23ICUGS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 665 adet işlem
-
15:22OBASE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 012 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 46, 546.00 milyon TL de
-
15:21EGEEN
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 12, 482.50 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 611 adet işlem
-
15:20DOFER
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 233 adet işlem