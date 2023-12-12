***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2023 13:49
***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNICA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224864
BIST
'
15:477.740
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,10
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4729,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4731,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:471.857,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.857,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:47
|CATES
|83,60
|10.753.384
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.199.247
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.324.819
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.991.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.690.599
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.528.680
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|229.254.959
|% -9,92
|
|THYAO
|248,00
|6.904.486.591
|% 0,69
|
|TUPRS
|147,70
|3.333.280.915
|% -0,74
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|EKGYO
|7,44
|1.265.797.125
|% -0,93
|
|AGROT
|14,06
|2.271.374.720
|% -7,92
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0371
|29,0439
|% 0,15
|
|Euro
|31,3763
|31,3925
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,4095
|36,5921
|% 0,32
|
|Frank
|33,0961
|33,2955
|% 0,66
|
|Riyal
|7,7197
|7,7584
|% 0,17
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|926,32
|928,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,60
|984,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,31
|1.988,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 82 artarak (% 0.61 ) 6, 849
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, REEDR, GRTRK, ICBCT, EYGYO, SKYMD, CATES, AVTUR, EDIP, YEOTK
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, KRGYO, PRZMA, BTCIM, EKIZ
-
16:02
SNKRN, DIRIT, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
VRGYO, QNBFB, PCILT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında