***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2023 14:55
***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNICA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225345
BIST
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15:427.640
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,56
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4229,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0579
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4231,3562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:421.852,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.851,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OZSUB
|29,48
|94.022.032
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|188.728.261
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.447.795
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.886.916
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.941.329
|% 9,89
|
|LIDER
|45,36
|140.737.915
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.886.015
|% -9,99
|
|SMART
|35,80
|56.954.716
|% -9,78
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,90
|5.087.780.862
|% -0,84
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|SASA
|43,62
|4.124.240.647
|% -8,74
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|THYAO
|244,40
|3.439.755.460
|% -1,85
|
|YKBNK
|21,14
|3.760.350.367
|% 4,45
|
|EKGYO
|7,17
|1.138.216.341
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.377.728.761
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,30
|4.232.527.113
|% 2,85
|
|AGROT
|13,25
|1.259.361.235
|% -3,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0488
|29,0622
|% 0,22
|
|Euro
|31,3497
|31,3632
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2704
|36,4523
|% -0,18
|
|Frank
|33,0394
|33,2384
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7233
|7,7620
|% 0,20
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|919,15
|921,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,05
|968,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,48
|73,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,29
|1.981,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:57BSOKE
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 258, 628 adet işlem
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15:56NATEN
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 813, 946 adet işlem
-
15:55KFEIN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 625 adet işlem
-
15:54CRFSA
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 403, 258 adet işlem
-
15:53XU100
Endeks 7, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 52, 383.00 milyon TL de