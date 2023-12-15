***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2023 14:13
***SNICA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNICA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226107
BIST
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16:347.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,50
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3429,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0963
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3431,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1901
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:341.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0580
|% 0,33
|
|Euro
|31,7173
|31,7310
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,9087
|37,0938
|% 0,12
|
|Frank
|33,3369
|33,5377
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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16:51ENSRI
Yüzde 9.72 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 217, 436 adet işlem
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 06 artarak (% 1.35 ) 7, 004
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, KLMSN, TTRAK, LUKSK, AVHOL, BAYRK, KONKA, AKYHO