***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.07.2023 13:38
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2023
Tescil Tarihi
13.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.07.2023/10870
Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.07.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172059
BIST