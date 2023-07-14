***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.06.2023Tescil Tarihi13.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.07.2023/10870AçıklamalarŞirketimizin 20.06.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.07.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172059BIST