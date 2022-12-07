***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.12.2022 12:41
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.12.2022 tarihinde başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085137
BIST
14:474.985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -14,81
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
14:4718,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
14:4719,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0460
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
14:471.061,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.061,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YESIL
|4,40
|59.961.302
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.760.862
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|351.967.367
|% 9,98
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|28.601.179
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.446.196
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,57
|691.521.333
|% -7,02
|
|PRDGS
|12,56
|31.441.785
|% -6,34
|
|KRDMD
|17,39
|7.698.183.327
|% -1,75
|
|THYAO
|137,20
|4.915.309.452
|% 1,18
|
|ASELS
|51,70
|3.829.354.436
|% 5,42
|
|PETKM
|18,35
|3.376.181.076
|% 1,94
|
|EREGL
|41,96
|2.285.956.968
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,39
|7.698.183.327
|% -1,75
|
|EKGYO
|7,26
|1.355.718.030
|% 0,28
|
|PETKM
|18,35
|3.376.181.076
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,37
|1.456.377.647
|% 1,57
|
|ADESE
|1,92
|224.128.266
|% 4,92
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6417
|% 0,04
|
|Euro
|19,5511
|19,5570
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,5906
|22,7039
|% 0,20
|
|Frank
|19,7044
|19,8231
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,11
|
|Cumhuriyet
|7.119
|7.227
|-16,00
|
|Tam
|7.164
|7.212
|12,00
|
|Yarım
|3.469
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,38
|