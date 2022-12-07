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***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.12.2022 12:41
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

     Şirketimizin 07.12.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.12.2022 tarihinde başvuru yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085137


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