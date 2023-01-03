***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi ile ilgili olarak hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılan başvuru Kurul'un 29.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03.-30925 sayılı yazısı ile onaylanmış ve ilgili yazı Şirketimize bugün (03.01.2023) ulaşmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. Ekte onaylı tadil metni yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092900BIST