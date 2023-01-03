***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
03.01.2023 20:42
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sanica Isı Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 11/02/2022 11/02/2022 10515
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092901
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1644
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.107,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.107,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7375
|% 0,13
|
|Euro
|19,7656
|19,7966
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,3706
|22,4828
|% -0,48
|
|Frank
|19,9442
|20,0643
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9664
|4,9913
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|13,36
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|8,64
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.498
|7.575
|66,00
|
|Yarım
|3.631
|3.703
|32,00
|
|Çeyrek
|1.821
|1.851
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,00
|
|B. Petrol
|82,29
|82,29
|-3,62
|