***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
11.01.2023 18:17
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 10/01/2023 10/01/2023 10744
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100498
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0472
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.129,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.129,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7823
|% 0,05
|
|Euro
|20,1976
|20,2089
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7250
|22,8390
|% -0,09
|
|Frank
|20,1164
|20,2375
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.650
|7.717
|-18,00
|
|Yarım
|3.716
|3.775
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|1,93
|