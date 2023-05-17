***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
17.05.2023 18:33
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2023 tarihinde yaptığı toplatısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın kabul edilmesine ve "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
"Kar Dağıtım Politikası" ekte verilmekte olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde "Kar Dağıtım Politikası" ilk Genel Kurul toplatımızda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacakıtır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152129
BIST
18:054.662
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1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
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|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
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|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
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|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
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|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
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|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
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|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
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|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
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|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
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|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,7544
|19,7587
|% 0,21
|
|Euro
|21,4303
|21,4494
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5695
|24,6928
|% 0,08
|
|Frank
|21,8792
|22,0110
|% -0,17
|
|Riyal
|5,2524
|5,2788
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-7,81
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.455
|4.584
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.285
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
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|B. Petrol
|76,55
|76,55
|1,64
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