***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2023 tarihinde yaptığı toplatısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın kabul edilmesine ve "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."Kar Dağıtım Politikası" ekte verilmekte olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde "Kar Dağıtım Politikası" ilk Genel Kurul toplatımızda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacakıtır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152129BIST