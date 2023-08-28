***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme değerlendirmesi sonucunda, Şirketimiz Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)' seviyesinden ‘AA- (tr)' (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiştir.Söz konusu kurum tarafından hazırlanan "Rating Bildirim Formu" ektedir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190028BIST