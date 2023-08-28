***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.08.2023 19:19
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme değerlendirmesi sonucunda, Şirketimiz Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)' seviyesinden ‘AA- (tr)' (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiştir.
Söz konusu kurum tarafından hazırlanan "Rating Bildirim Formu" ektedir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190028
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0068
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3575
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.637,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.637,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3834
|26,5499
|% 0,06
|
|Euro
|28,3174
|29,0501
|% 1,53
|
|Sterlin
|33,3468
|33,5141
|% 0,24
|
|Frank
|29,9176
|30,0978
|% 0,07
|
|Riyal
|7,0574
|7,0928
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|7,37
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.981
|11.111
|10,00
|
|Yarım
|5.508
|5.577
|5,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.788
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,76
|0,09
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL