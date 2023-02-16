***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdıyaman bölgesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek konut inşaatlarında kullanılmak üzere üst yapı borularının temini ile ilgili olarak 40.000.000 TL tutarında satış sözleşmesi 16.02.2023 tarihinde (bugün) bayimizle imzalanmış olup, üst yapı borularının teslimatları 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114127BIST