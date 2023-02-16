***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 11:34
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adıyaman bölgesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek konut inşaatlarında kullanılmak üzere üst yapı borularının temini ile ilgili olarak 40.000.000 TL tutarında satış sözleşmesi 16.02.2023 tarihinde (bugün) bayimizle imzalanmış olup, üst yapı borularının teslimatları 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114127
BIST
11:255.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 57,79
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:2518,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2520,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0643
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:251.117,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.117,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OYAKC
|30,14
|185.532.428
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.165.413
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.544.366
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.322.518
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.491.051
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|RODRG
|71,05
|20.233.403
|% -8,91
|
|AGESA
|26,86
|33.296.750
|% -8,45
|
|FLAP
|10,03
|76.917.468
|% -8,32
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|SISE
|43,88
|1.533.560.202
|% 2,76
|
|ASELS
|58,25
|1.428.137.434
|% 0,09
|
|TUPRS
|627,90
|1.302.041.846
|% 9,22
|
|EKGYO
|7,39
|624.515.580
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,53
|1.182.019.005
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,95
|1.235.174.098
|% 8,35
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8500
|18,8540
|% 0,03
|
|Euro
|20,2134
|20,2238
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6785
|22,7923
|% 0,32
|
|Frank
|20,3642
|20,4869
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.598
|7.658
|23,00
|
|Yarım
|3.712
|3.747
|11,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,67
|
Seans Raporu
11:23
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11:37GOLTS
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11:36CIMSA
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11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 28 artarak (% 2.67 ) 4, 549
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11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, BUCIM, CMBTN, CMENT, UMPAS, KONYA, OYAKC, TUPRS, NIBAS, BVSAN
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11:34
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