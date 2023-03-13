***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarihinde (bugün) yaptığı toplantısında1. Elazığ tesislerimizde altyapı üretim grubu içerisinde üretimin gerçekleştirildiği koruge altyapı boruları ile ilgili olarak son dönemde gelen talep artışlarının karşılanabilmesi amacıyla 5 yeni hattın kurulması ile yıllık üretim kapasitesinin 9.000 tondan 27.000 tona %200 oranında artırılmasına,2. Bu amaca yönelik olarak makine yatırımlarının ve diğer yatırım harcamalarının yapılmasına,3. Gerçekleştirilecek kapasite artırımı yatırımının bütçesinin 100 milyon TL olarak belirlenmesine,4. Yatırım için gerekli makine teçhizatların da temin edilerek üretimin Nisan 2023 ayı ortasında başlanılması için tüm tedbirlerin alınması ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,5. Kapasite artırımı yatırımı ile ilgili olarak yatırım teşvik belgesi başvurusunun yapılmasınakarar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123627BIST