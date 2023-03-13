***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 18:17
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarihinde (bugün) yaptığı toplantısında
1. Elazığ tesislerimizde altyapı üretim grubu içerisinde üretimin gerçekleştirildiği koruge altyapı boruları ile ilgili olarak son dönemde gelen talep artışlarının karşılanabilmesi amacıyla 5 yeni hattın kurulması ile yıllık üretim kapasitesinin 9.000 tondan 27.000 tona %200 oranında artırılmasına,
2. Bu amaca yönelik olarak makine yatırımlarının ve diğer yatırım harcamalarının yapılmasına,
3. Gerçekleştirilecek kapasite artırımı yatırımının bütçesinin 100 milyon TL olarak belirlenmesine,
4. Yatırım için gerekli makine teçhizatların da temin edilerek üretimin Nisan 2023 ayı ortasında başlanılması için tüm tedbirlerin alınması ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Kapasite artırımı yatırımı ile ilgili olarak yatırım teşvik belgesi başvurusunun yapılmasına
karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123627
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9810
En Düşük
18,9369
18:0520,3535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 20,5400
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
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20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.166,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9655
|18,9810
|% 0,07
|
|Euro
|20,3254
|20,3535
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,0251
|23,1406
|% -0,04
|
|Frank
|20,7093
|20,8340
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0392
|5,0645
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.881
|7.945
|-13,00
|
|Yarım
|3.850
|3.888
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
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Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem