***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022 ve 26.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.12.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirketimizin Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 etaplı olarak kurulması planlanan Tarımsal Sulama Tesisi yatırımımızın 1. etabı olan yağmurlama boruları ve aksesuarlarının üretimine başlanılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134717BIST