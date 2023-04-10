***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 11:46
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022 ve 26.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.12.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirketimizin Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 etaplı olarak kurulması planlanan Tarımsal Sulama Tesisi yatırımımızın 1. etabı olan yağmurlama boruları ve aksesuarlarının üretimine başlanılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134717
BIST
15:455.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,09
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4519,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4520,9464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0465
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:451.238,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.238,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.253.909
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.664.841
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|103.548.587
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.280.390
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,40
|74.856.724
|% -4,94
|
|COSMO
|83,80
|5.998.120
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.981.979.954
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|EREGL
|35,50
|1.747.105.662
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,85
|1.468.391.365
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.736.232
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|431.757.731
|% 4,51
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2723
|19,2771
|% 0,21
|
|Euro
|20,8917
|20,9464
|% -0,22
|
|Sterlin
|23,7870
|23,9063
|% -0,11
|
|Frank
|21,1406
|21,2680
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1234
|5,1491
|% 0,21
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART
-
16:00
PKART, AGESA, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında