***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.05.2023 tarihinde (bugün) bayimiz Energypark Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 84.000.000 TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151515BIST