***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulunun üyelik yapısının yeniden oluşturulmasına imkan sağlamak amacıyla istifa dilekçesini yönetimimize ulaştıran Sayın Saadet Fatinoğlu'nun istifa dilekçesinin kabul edilmesine, 20.06.2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin "Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi" başlıklı 8. maddesi kapsamında seçim yapılacağından Sayın Saadet Fatinoğlu'nun yerine bu aşamada atama yapılmamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159489BIST