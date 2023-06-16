***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 17:55
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulunun üyelik yapısının yeniden oluşturulmasına imkan sağlamak amacıyla istifa dilekçesini yönetimimize ulaştıran Sayın Saadet Fatinoğlu'nun istifa dilekçesinin kabul edilmesine, 20.06.2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemin "Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi" başlıklı 8. maddesi kapsamında seçim yapılacağından Sayın Saadet Fatinoğlu'nun yerine bu aşamada atama yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159489
BIST
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|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
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|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
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|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
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|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
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|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
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|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
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|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
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|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
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|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
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|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
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|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
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|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
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|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
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|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
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|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
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|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
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|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,6265
|23,6789
|% 0,13
|
|Euro
|25,8241
|25,8650
|% 0,01
|
|Sterlin
|30,1932
|30,3446
|% 0,13
|
|Frank
|26,3284
|26,4870
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2824
|6,3139
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
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|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
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Seans Raporu
17:59
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17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
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17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem