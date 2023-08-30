***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçi depolama ve dağıtım faaliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Adana Bölge Müdürlüğü'müz 1 Eylül 2023 tarihinde faaliyete geçecektir.Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle doğan alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının yerinde ve hızlı bir şekilde karşılanması açısından Adana ili stratejik konumu gereği tercih edilmiştir.Adana Bölge Müdürlüğümüz ağırlıklı olarak Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Tarsus ve Mersin bölgelerine hizmet verecektir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190373BIST